شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف الحالة التى تسمح بعودة مجلس الزمالك الموقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالته للنيابة جاء بناء على تقرير لجان التفتيش خاصة أن الوزارة تتعامل بكل العدالة مع جميع المؤسسات، ونحافظ على الكيانات، وقرار الوزارة كان فى المحافظة على الزمالك وكيانه، فقمنا بتشكيل لجان مشتركة لكل الهيئات الرياضية.

وأَضاف صبحى فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة أون سبورت 2، أنه كان هناك حالة من التراشق والشكاوى فتم إيقاف المجلس لحين انتهاء التحقيقات فى ما رصدته اللجان، كما أن تولى المستشارين باللجنة المؤقتة جاء وفقا للائحة الزمالك وهم أعضاء الجمعية العمومية.

وكشف وزير الرياضة فى حديثه أنه يعود فى بعض الأحيان إلى الجهات التنفيذية بالدولة قبل اتخاذ القرارات الهامة لأنها تكون عامة وتحديد للمصير، وفيما يخص الزمالك فالإيقاف جاء أيضا بعد أن قررت اللجنة الأولمبية إيقاف رئيس النادى بعد الشكاوى التى تلقتها من بعض الاتحادات، وتلى ذلك تقارير اللجان التفتيشية.

وأشار الوزير فى حديثه أن القرار صدر بالإيقاف لحين انتهاء التحقيقات، وحال ثبوت عدم وجود مخالفات من جانب النيابة فمن حق مجلس الزمالك العودة قائلا: "لو النيابة قالت مقيش مخالفات سيعود المجلس".