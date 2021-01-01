شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى ومباراة الاهلى ووادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى

تقام مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً في نفس الجولة.

يحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

موعد مباراة الاهلى ووادى دجلة

تقام مباراة الاهلى ووادى دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ، ونجح المارد الأحمر في إحتلال مركز الوصيف وفي جعبته 9 نقاط، مع التذكير أنه تبقى له مباراة مؤجلة، ولكنه يبقى الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الثلاث مباريات التي خاضها، ويطمح في استمرار سكة الإنتصارات لحملة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي.

وداي دجلة في الوقت نفسه يحظى ببداية مقبولة بعد أن كان أحد الفرق المنافسة على الهبوط الموسم الماضي، حيث فاز على المقاولون وتعادل مع البنك الأهلي، قبل أن يتلقى أول خسارة له على يد سموحة.

المباراة تأتي قبل أيام قليلة من مباراة أخرى مهمة للغاية لبطل إفريقيا، الذي يستضيف بعدها سوينديب في إياب الدور الثاني من دوري الأبطال، لذلك فقد يضطر موسيماني إلى إراحة بعض اللاعبين خصوصًا في ظل ضغط المباريات الهائل.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.