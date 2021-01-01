شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة: أجبرت على فيديو الاعتذار عن التحرش.. وأجيرى أكد براءتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو وردة لاعب فولوس اليوناني إن شخص ما رفض ذكر إسمه أجبره على عمل فيديو الاعتذار في واقعة التحرش التي أٌتهم فيها في 2019 حتى يكون له دورا في المنتخب الوطنى لافتا إلى أنه تعرض للظلم خاصة أن أجيري المدير للفراعنة في ذلك الوقت أكد براءته.

وكشف وردة خلال تصريحات تلفزيونية تفاصيل واقعة التحرش قائلا: "المحادثة كانت مع أحد الأشخاص قبل كأس العالم بسنتين وأجيرى أكد براءتى واتهم السوشيال ميديا بإثارة الأزمة وهذا كان لحساب ناس عايزة توقع المنتخب ولا أعلم من هم".

تابع وردة:" لو شخص غيري تعرض لهذا الظلم لكان اعتزل كرة القدم ولو توجنا ببطولة أفريقيا لم يكن ليركز أحد في هذا الواقعة وقعدت 10 أيام مش بخرج من أوضتى فى معسكر المنتخب بسبب الأزمة وقرار استبعادى من المنتخب لم يكن بتوصية من الجهاز الفني او بتدخل من اللاعبين".

وواصل:" لو كنت متزوج في وقت أزمتى مع المنتخب لم يكن سيعلق أحد على الموضوع وما ينفعش أبويا يبقى مدحت وردة وأمى منتقبة ويتقال عليا الكلام دا وكل اللاعيبة دعمتنى وقالوا لأجيرى لو وردة مشى هنمشى".

واختتم :" مددت عقدى مع باوك قبل انطلاق الموسم بثلاث ساعات واصابتى بكورونا حالت دون إتمام التعاقد".

وتعود الأزمة عندما نشرت عارضة أزياء مصرية تدعى «ميريهان» مجموعة من الرسائل التي وصلت لها عن طريق 4 من لاعبي المنتخب، على رأسهم عمرو وردة والرسائل كانت تبادل إعجاب من جانب اللاعبين لعارضة الأزياء، إلا أنها رأت أن تلك الأمور لا يجب أن تحدث، متهمه إياهم بالتحرش بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأمر نال غضب بعض من الجمهور المصري، الذي رأى أن تلك الأمور لا يجب أن تكون بداخل معسكر منتخب يسعى بكل جهده لحصد لقب أفريقي غاب عن مصر منذ 2010.