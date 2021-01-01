شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الصخرة وبركات ومعوض عن صفقة والتر بواليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021، وجاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وحسم الأهلي أولى صفقاته الصيفية قبل افتتاح الميركاتو الشتوي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، وفقا لرغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذى يرغب فى إضافة لاعب أجنبي جديد قبل المشاركة في كأس العالم.

ونستعرض رأي نجوم الأهلي في صفقة والتر بواليا ومدى الاستفادة الفنية التي سيحققها الأهلي من جراء بيع اللاعب، وجاءت رودود نجوم الأهلي كالتالي:

يرى وائل جمعة، نجم الأهلي الأسبق، أن بواليا لاعب مميز ولديه إمكانيات وسريع وكرته مميزة وهداف الدوري ومكسب كبير للأهلي، وأظهر أنه لاعب جيد ولديه مواصفات كثيرة طيبة وأتمنى أن يوفق مع الفريق ويندمج مع المجموعة ويدخل مع التركيبة الحالية، وهو إضافة للفريق الأحمر لأن إمكانياته تناسب الأهلي.

شدد محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، على أن والتر بواليا صفقة مميزة للغاية للأهلي لأنه من أفضل اللاعبين في الدوري بالموسم الحالي وصفقة رابحة للأهلي بكل المقاييس، وأتمنى أن يقدم الإضافة الكاملة للأهلي.

يرى سيد معوض، نجم الأهلي الأسبق، أن صفقة جيدة ولديه إمكانيات عالية ونتمنى أن يتأقلم مع الأهلي ويكون مفيدا للفريق الأحمر، لأننا جربنا العديد من اللاعبين الأجانب ورأينا تأثيرهم مع الأهلي مثل فلافيو وجلبرتو وعلي معلول.