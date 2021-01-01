شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة: اتحاد السلة نجح فى تحدى فيروس"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن الاتحاد نجح تحدي تفشي فيروس"كورونا"، واستطاع انهاء بطولة دوري المرتبط، التي حسمها نادي الأهلي لصالحه على مستوى الرجال بعد منافسة مع الاتحاد السكندري، وعلى مستوى السيدات بعد الفوز على سبورتنج.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن بطولة دوري المرتبط تعد من أصعب البطولات التي نظمها الاتحاد، بسبب تفشي فيروس "كورونا، والضغوط الكبيرة التي وقعت على الاتحاد وكذلك الأندية واللاعبين، كون البطولة تقام في الصالات المغطاة التي يكون الممارس فيها أكثر عرضه للإصابة بالفيروس.

وأشار أبو فريخة، إلى أن حدوث إصابات بين اللاعبين والمدربين والإداريين والأطباء، لم يمنع الاتحاد من إنهاء البطولة في موعدها المقرر، بعد الجهد الكبير الذي بذله الاتحاد، وتكلفه مبالغ مالية كبيرة نتيجة المسحات والاجراءات الاحترازية.

وشدد رئيس اتحاد السلة، على ان اتخاذ الاجراءات الاحترازية، لا يعني عدم ظهور اصابات، فالاصابات تظهر في كل مكان في العالم، مشيرا إلى أن تعرض الاتحاد للهجوم من بعض الأندية كان سببه مصالح خاصة متعلقة بالمنافسة، لكن الاتحاد نجح في تحقيق هدفه وانهى البطولة بنجاح مثلما فعل نفس الشيء في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات وتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لكأس الأمم، وهو ما يعد نجاحا كبيرا.

توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 68\66 فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق.