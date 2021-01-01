شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: ساسى يتهرب من التجديد للزمالك ويصدر وكيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365"، أن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يتهرب من التجديد لفريقه بعدما حصل على جزء كبير من مستحقاته المالية قدرها 530 ألف يورو، بما يعادل 10 ملايين و700 ألف جنيه.

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365 إن الزمالك قام بتلك الخطوة للتأكيد على حسن النية والرغبة فى استمرار اللاعب وترتب عليه عقد جلسة مع ساسى من أجل التوقيع على العقود، ولكن وكيل أعماله مهند عون طلب الحصول على قيمة المستحقات المتأخرة كاملة وليس جزءا، وأصبح الأمر متوقفا على عقد جلسة مع اللاعب من أجل حسم تجديد التعاقد والوصول لصيغة اتفاق نهائية.

وما زالت مفاوضات نادى الدحيل القطرى مع وكيل ساسي مستمرة بحسب ما يصل لمسئولى الزمالك من معلومات، والأمر لم يتم حسمه بشكل رسمي بشأن مستقبل اللاعب مع النادى.