شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: الأهلى يعلن التعاقد مع سيرينو خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة فى برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365"، أن مسئولا بالنادى الأهلى يواصل المفاوضات مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى بشأن التعاقد مع جناحه الأوروجوياني جاستون سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، فى ظل رغبة الأهلي الملحة للتعاقد مع اللاعب وتدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365 إن مصدرا بالأهلى يؤكد أن هناك تطورا فى المفاوضات مع صن داونز لشراء سيرينو ستتضح خلال الـ48 ساعة القادمة، في ظل تمسك الأهلي بالتعاقد مع اللاعب، مشيرا إلى أن الأمور غير واضحة حتى الآن وستتضح معالمها خلال اليومين القادمين.

ويعول مسئولو النادي الأهلي على رغبة سيرينو في الانتقال للأهلي وضغطه على إدارة ناديه من أجل قبول العرض المالى المقدم لارتداء القميص الأحمر والتدرب مجددا تحت قيادة موسيماني، بخلاف رفض اللاعب مشاركته في المباريات المحلية والأفريقية رفقة ناديه كوسيلة ضغط لتحقيق حلمه فى الانتقال لنادي القرن الأفريقي.

ويعد سيرينو الخيار الأول لدى بيتسو موسيماني لتدعيم صفوف الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، في ظل رغبته بضم لاعب بمواصفات خاصة في انتقالات يناير ويجيد اللعب في أكثر من مركز.