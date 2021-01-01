شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: أهم ما يميز الأهلى إنكار الذات.. و2020 كان عاما استثنائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب ظروف كورونا وتوقف النشاط وتأجيل المباريات وفترة طويلة عاصرتها في الأهلي، وطالما يوجد عمل وإخلاص تصل إلى ما تريد وأهم من كل شيء داخل الأهلي هو إنكار الذات، بدليل تصريحات محمود الخطيب أثناء تسلم جائزة جلوب سوكر في دبي، وما حدث في الأهلي ثمار عمل من عمر طويل.

وقال بركات، خلال تصريحات لبرنامج "سهرة خاصة" على قناة الأهلي، إن والتر بواليا صفقة مميزة للغاية للأهلى لأنه من أفضل اللاعبين في الدوري بالموسم الحالي وصفقة رابحة للأهلي.

وأوضح أنه لا بد من تحية الزمالك على تقديم مباراة قوية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن التوفيق في نهاية المطاف كان من نصيب الأهلي، وقدموا مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية.

وشدد بركات على أن جمهور الأهلي من حقه يشاهد كل ما هو سعيد ويستحق ما وصل إليه الفريق الأحمر، متمنيا أن يستمر الأهلي في نجاحاته بالعام الجديد، وأن يكون عام سعيدا على كل الجماهير الحمراء.