شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الأمور الإنسانية أحد أسباب تتويج الأهلى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن سيد معوض، نجم الأهلي السابق، بأن الأمور الإنسانية مثل تكريم مؤمن زكريا قد تكون سببا في حصول الأهلي على البطولة الأفريقية كما حدث في 2008، عندما أهداها لروح محمد عبد الوهاب، وفي 2012 عندما تعاهد اللاعبون على إهدائها لضحايا استاد بورسعيد، وفي 2020 تعاهد اللاعبون على إهدائها لمؤمن زكريا من أجل رفع روحه المعنوية ومساعدته على العودة للملاعب مرة أخرى.

وقال معوض، خلال تصريحات لبرنامج "سهرة خاصة" على قناة الأهلي، إن مؤمن زكريا كان أهم لاعب في بطولة 2017 ولو توجنا بالبطولة وقتها لكان هو النجم الأول في هذه البطولة، وما حدث في 2020 جهد لاعبين وإدارة وجهاز فني والأهلي به حاجة مختلفة تماما.

وتابع: "والتر بواليا صفقة جيدة للأهلي ولديه إمكانيات عالية، ونتمنى التأقلم مع الأهلي ويكون مفيدا للفريق الأحمر، لأننا جربنا العديد من اللاعبين الأجانب ورأينا تأثيرهم مع الأهلي مثل فلافيو وجلبرتو وعلي معلول".

وأشار إلى أنه يتوقع تصعيد أكثر من لاعب من فرق قطاع الناشئين بالأهلي في وجود خالد بيبو، وكذلك في وجود موسيماني الذي يهتم بتصعيد اللاعبين المميزين من القطاع.