أزمة في الإسماعيلي بسبب المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

قدّم محمد وهبة المدير الفني لفريق الإسماعيلي، اعتذارًا عن البقاء لقيادة سفنية "الدراويش" خلال الفترة المقبلة على الرغم من إعلان الإدارة قرار تعيين المدرب بصورة نهائية حتى نهاية البطولة العربية.

وتولى وهبة قيادة الإسماعيلي بصورة مؤقتة ليكون بديلاً للبرازيلي ريكاردو والذي أقيل من منصبه بعد الخسارة من الجونة بهدف مقابل هدفين في الجولة الثالثة.

وأصدر وهبة بيانًا رسميًا جاء فيه كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

تحية واحترامًا وبعد..

شرفت بتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي.

وتولى وهبة قيادة الإسماعيلي في آخر مباراتين تعادل في مباراة كان أمام البنك الأهلي ثم فاز في المباراة الماضية أمام أسوان بنتيجة (2-0).

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس برصيد ست نقاط، حيث من المقرر أن يواجه الفريق الأصفر في اللقاء المقبل نظيره مصر المقاصة.