تقرير.. بواليا صائد الكبار في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"قلت لمجلس الإدارة لو والتر بواليا سجل الثالث في الزمالك سأبيعه غدًا".. بهذه الكلمات كان تصريح نادر شوقي المدير التنفيذي السابق للشركة المسئولة عن نادي وادي دجلة.

طريق والتر بواليا تحدد الآن، فالهداف الزامبي ارتبط كثيرًا بين العروض الخارجية والمحلية إلا أن إدارة الأهلي وفي الساعات الأخيرة من عام 2020 أعلنت ضم هداف الجونة لمدة أربع سنوات.

موسم بواليا الأول قد يتم وصفه بصائد الكبار، فصاحب الـ25 عامًا على الرغم من معاناة الجونة حتى الأسابيع الأخيرة من أجل البقاء في مسابقة دوري we المصري إلا أن المحترف الأفريقي عرف جيدًا طريق كبار أندية الدوري.

- ثلاثية في بيراميدز:

استطاع والتر بواليا خلال مواجهته أمام بيراميدز أن يزوار شباك المنافس بواقع ثلاث مرات من أصل مباراتين في موسم (2019 - 2020).

بواليا في الدوري الأول سجل في شباك بيراميدز في لقاء حسمه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الدور الثاني عاد نفس اللاعب ليسجل هدفين في شباك نفس المنافس حيث انتهى اللقاء بفوز الفريق الساحلي بنتيجة (2-1).

- هدفين الزمالك:

خلال لقاء الدور الثاني من مسابقة دوري we المصري وتحديدًا في الجولة 30 استطاع بواليا أن يزور شباك الزمالك في مناسبتين حيث حسم الفريق الأبيض اللقاء لصالحه بصعوبة بنتيجة (4-3).

بواليا لم يكتف بزيارة شباك بيراميدز والزمالك بل استطاع أيضًا أن يسجل في مرمى الإسماعيلي بالدور الأول في مباراة انتهت بنتيجة (1-1).

- 4 ثنائيات:

ما يميز بواليا في الموسم الماضي أنه استطاع أن يسجل أكثر من هدفين في مباراة واحدة، وهذا ما حدث في أربع مباريات من أصل 30 مباراة.

بواليا سجل هدفين في شباك المقاولون العرب ثم بيراميدز والزمالك وبعد ذلك طنطا.

أما إجماليًا فسجل هداف الجونة السابق في 30 مباراة 13 هدفًا وصنع هدفًا، ليتواجد في الترتيب الثالثة بقائمة هدافي الدوري خلفًا لمحمد شريف لاعب إنبي السابق والأهلي الحالي وعبد الله السعيد نجم بيراميدز.

- اهتمام من الترجي والزمالك:

بعد موسمه الأول في الدوري كانت أولى خطوات إدارة الجونة تمديد عقد بواليا ليكون العقد الجديد 2023 بدلاً من 2022 مع تحسين الراتب في ظل العروض المغرية الذي تلقاها اللاعب الزامبي.

بداية الاهتمامات بضم بواليا كانت من خلال محاولة من جانب الترجي التونسي للتعاقد مع اللاعب ثم عرض من جانب الكويت الكويتي في الصيف الماضي إلا أن رحيل اللاعب لم يتم لأسباب مادية.

آخر المحاولات لضم بواليا كان من جانب نادي الزمالك بعدما أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي باسم النادي الأبيض رغبة ناديه في التعاقد مع مهاجم نكانا السابق، كاشفًا إلى أن طلبات الجونة المالية أوقفت الصفقة.

وعن عروض بواليا، علق محمد محسن أبو جريشة حول مصير بواليا، قائلاً :"اللاعب الزامبي تلقى عدة عروض، لكن القرار في يد الإدارة، واللاعب لا يشغل نفسه بتلك الأمور".

وأضاف :"بواليا له دور كبير مع الفريق، فهو مهاجم جيد ولديه عقلية مميزة، وهو لاعب يتحمل المسئولية وهذا ما ينعكس في الملعب".