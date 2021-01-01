الأهلي مُكبلاً بـ"كورونا" يُجرب حظه في 2021 بمواجهة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض النادي الأهلي أولى مواجهاته في العام الجديد 2021 بأول أيامه أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي خاض 3 مباريات فقط حتى الآن في بطولة الدوري التي يحمل لقبها، فاز بها جميعاً، وسجل 10 أهداف ولم يسكن شباكه سوى هدف وحيد فقط، ليبدأ بقوة حملة الدفاع عن لقبه.

ضربة كورونا

تعرض النادي الأهلي لعدة ضربات من فيروس كورونا الذي يغزو العالم، وأبعد 7 لاعبين عن صفوفه من مواجهة وادي دجلة بسبب إصابته بالفيروس المُزعج.

ويغيب عن الأهلي محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة، ومروان محسن، وأكرم توفيق، محمود كهربا، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

حملة كورونا على الأهلي أضعفت قائمته وقلصت خيارات المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني أمام وادي دجلة، لكن ما زال بطل الدوري وإفريقيا لديه ما يكفي من اللاعبين لخوض المباراة.

حظ 2021

في عام 2020 ابتسمت كرة القدم للنادي الأهلي ونجح الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

ووصف البعض من أساطير النادي الأهلي وأخرهم محممد أبو تريكة الفوز بنهائي دوري الأبطال في 2020 على حساب نادي الزمالك هو الإنجاز الأغلي في تاريخ النادي.

كما فاز الأهلي بلقب الدوري المصري وكأس مصر خلال عام 2020، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا.

ويبدأ الأهلي عام 2021 في تجربة لحظه، هل ستواصل كرة القدم اللعب مع النادي الأهلي ولصالحه، أم سيتعثر الفريق بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 5 في الدوري المصري

التاريخ: 1-1-2021

التوقيت: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس