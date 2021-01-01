بعد دخول الزمالك.. لماذا حسم الأهلي صفقة بواليا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعقد يمتد أربع سنوات حسمت إدارة الأهلي أولى صفقاتها الشتوية بصورة رسمية من خلال التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا القادم من صفوف الجونة.

التعاقد مع بواليا جاء بعد جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مدرب الفريق بيتسو موسيماني يوم الأربعاء الماضي والسبب وضع خارطة الطريق نحو الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية.

لكن السؤال الأبرز لماذا حسم الأهلي صفقة بواليا؟، هذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- ليس في خطط الصيف:

في منتصف نوفمبر الماضي، صرح مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365"، أن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر في التعاقد مع بواليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر كشف، أن الأهلي يتابع اللاعب فقط لكنه لم يدخل في مفاوضات للتعاقد مع الهداف الزامبي خلال الميركاتو الصيفي.

لكن وبعد المستوى الذي ظهر عليه بواليا مع الجونة في موسمه الأول بدأ بواليا بالفعل الدخول ضمن اهتمامات القلعة الحمراء خاصة أن اللاعب كان ينافس على لقب هداف الدوري في الموسم الماضي بعد تسجيله 13 هدفًا ليكون في الترتيب الثالث على مستوى الهدافين خلف للثنائي عبد الله السعيد ومحمد شريف.

الموسم الحالي شهد بداية قوية لبواليا بعدما سجل ثلاثة أهداف ليكون في صدارة الهدافين بجوار الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف لاعبا الأهلي وعمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري البورسعيدي.

- بديل سيرينو:

رغم نفي أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات الدخول في مفاوضات لضم بواليا بعد فشل صفقة انضمام جاستون سيرينو، إلا أن الصفقة تم حسمها رسميًا بعد تصريحات مسئول الأهلي يوم الأحد الماضي.

الأهلي حاول في أكثر من كرة التعاقد مع جاستون سيرينو إلا أن الطلبات المادية لمسئولي نادي صنداونز الجنوب أفريقي عطلت الصفقة خاصة بعد بيان النادي يوم الإثنين الماضي بفشل صفقة انتقال صاحب الـ29 عامًا لبطل أفريقيا.

وبالطبع اتجه الأهلي إلى بديل سيرينو من خلال ضم صفقة هجومية تتمثل في بواليا خاصة بعد طلب بيتسو موسيماني بتدعيم الفريق بصفقتين قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام في قطر بفبراير المقبل.

سيرينو كان من بين المرشحين حيث كان لابا كودجو هداف فريق العين ومنتخب توجو ضمن أهداف الإدارة الحمراء إلا أن الطلبات المادية للنادي الإماراتي منع إتمام الصفقة ليكون الاتجاه للورقة الثالثة والتر بواليا.

دخول الزمالك:

شهدت الساعات الماضية دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي الجونة للتعاقد مع والتر بواليا إلا أن مسئولي النادي الساحلي طالبوا مبلغًا مبالغ فيه بحسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي للنادي الأبيض عصام سالم.

صفقة انتقال بواليا لم تتم لأسباب مادية على الرغم من محاولة النادي الأبيض لتدعيم الخط الأمامي بسبب رغبة الهداف مصطفى محمد في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية لخوض تجربة الاحتراف.

وتواصل الخليج 365 مع والتر بواليا بشأن موقفه من الانضمام للزمالك إلا أن اللاعب أكد أنه لا يعلم حقيقة مفاوضات النادي الأبيض للتعاقد معه.