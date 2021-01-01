الزمالك يوضح موقفه من تجديد عقد ساسي بعد العرض القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن لاعب الفريق التونسي الدولي فرجاني ساسي يتعرض لضغوط في الفترة الحالية.

وأضاف قاسم في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"الجهاز الفني فضّل إراحة فرجاني ساسي بسبب الإصابة التي تعرض لها".

وتابع :"فرجاني في الفترة الحالية يتعرض لضغوط بسبب مستقبله، ونقدر أنه يمر بضغوطات خاصة حول الأمور المادية".

وأوضح :"الفترة المقبلة سوف تشهد جلسة معه وبحضور وكيله، ولا أعتقد أن اللاعب لا يفكر في ترك الزمالك".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى النادي الأبيض لتجديد عقد التونسي الدولي.

الفترة الماضية شهدت دخول نادي الدحيل القطري في مفاوضات للتعاقد مع ساسي من أجل التحضير لمنافسات كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن ساسي انتقل إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادمًا من فريق النصر السعودي.