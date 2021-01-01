محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
يخطط مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي لقيد المهاجم الزامبي والتر بواليا؛ ليكون بديلاً للجناح الأنجولي جيرالدو والذي سيتواجد على قائمة الانتظار.
وكان النادي الأهلي أعلن في ساعة متأخرة من اليوم الخميس التعاقد بصورة رسمية مع بواليا قادمًا من الجونة. (طالع التفاصيل)
وأفاد مصدر من داخل النادي الأهلي لـ"الخليج 365"، أن الأهلي يخطط لوضع اسم جيرالدو في قائمة الانتظار من أجل قيد بواليا.
ويعتبر بواليا الصفقة الأولى للأهلي قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية، حيث جاء التعاقد مع المهاجم الزامبي قبل بداية منافسات كأس العالم للأندية بقطر.
ويمتلك الأهلي في قائمته الحالية قبل التعاقد مع بواليا خمسة لاعبين أجانب وهم: علي معلول- أليو ديانج- جونيور أجايي- بدر بانون- وجيرالدو.
جدير بالذكر أن الأهلي قرر إعارة مهاجمه السنغالي أليو بادجي لفريق أنقرة جوجو مع أحقية النادي التركي في الحصول على خدماته بصورة نهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر على حساب مَن.. كيف يخطط الأهلي لقيد بواليا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.