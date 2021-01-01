الأهلي يقرر إعارة عربي بدر للجونة

وافق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إعارة عربي بدر لاعب وسط الفريق ومنتخب الشباب لنادي الجونة لنهاية الموسم. الشباب لنادي الجونة لنهاية الموسم. وجاء قرار إعارة عربي بدر من جانب الأهلي بعدما تقدم الجونة بعرض رسمي لاستعارة اللاعب. وكان الأهلي قد ضم والتر بواليا مهاجم الجونة في شهر يناير لتدعيم هجومه.

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