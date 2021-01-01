أحمد شوبير : الأهلي يعير عربي بدر للجونة ضمن صفقة والتر بواليا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن عربي بدر لاعب النادي الأهلي، سيخرج على سبيل الإعارة لنادي الجونة. وأعلن النادي الاهلي منذ قليل تعاقده مع والتر بواليا مهاجم الجونة لمدة 4 مواسم، وذلك بعدتالق اللاعب في الفترة الماضية. وذلك بعدتالق اللاعب في الفترة الماضية. ويتصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط ويواجه وادي دجلة في المباراة المقبلة.

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