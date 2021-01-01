رسميا.. الأهلي يضم «والتر بواليا» 4 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدةأربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.
جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمورالمالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.
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