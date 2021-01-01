جلسة منتظرة بين مسئولي الزمالك وعبدالله جمعة لتعديل عقد اللاعب

قررت إدارة نادي الزمالك عقد جلسة مع عبد الله جمعة لاعب الفريق، من أجل تعديل عقده مع الفريق بما يتناسب مع امكانياته الفنية. الفريق بما يتناسب مع امكانياته الفنية. وتأتي الجلسة بعد وجود اتفاق مبدئي بين كلا الجانبين إدارة الزمالك وعبدالله جمعة لتعديل عقده. مبدئي بين كلا الجانبين إدارة الزمالك وعبدالله جمعة لتعديل عقده. وجدد نادي الزمالك عقد محمود شيكابالا، كما يسعى لتجديد عقدي يوسف اوباما وفرجاني ساسي.

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