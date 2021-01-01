وفاة تومي دوكيرتي مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي

توفي تومي دوكيرتي المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، عن عمر يناهر 92 عاما بعد صراع مع المرض. مع المرض. وخاض دوكيتري رحلة تدريبية مع العديد من الاندية منها مانشستر يونايتد وتشيلسي واسوتن فيلا وووافرهامبتون وهال سيتي وكوينز بارك رينجرز الاستكنلدي وبورتو البرتغالي ، كما درب منتخب اسكتلندا. وتشيلسي واسوتن فيلا وووافرهامبتون وهال سيتي وكوينز بارك رينجرز الاستكنلدي وبورتو البرتغالي ، كما درب منتخب اسكتلندا. وتوج دوكيتري مع مانشسشتر يونايتد لقبين بكأس الاتحاد الانجليزي.

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