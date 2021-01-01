الامارات | الزمالك يجدد عقد شيكابالا لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد شيكابالا لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري، أمس، في تصريح صحافي تمديد عقد قائد الفريق، محمود عبدالرازق «شيكابالا» لموسمين، لينتهي في 2023، وذكر الزمالك في بيان صحافي: «وقّع قائد الفريق الأول، محمود عبدالرازق، عقداً جديداً لمدة موسمين مقبلين».

وبدأ اللاعب، البالغ عمره 34 عاماً، مسيرته في الزمالك عام 2002، ثم احترف في باوك اليوناني لموسم، قبل العودة إلى فريقه في 2006، ولعب في صفوف الوصل الإماراتي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود إلى الزمالك في 2015، ولعب على سبيل الإعارة في الإسماعيلي والرائد وأبولون القبرصي.

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