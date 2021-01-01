الامارات | إلغاء شرط «قياس الحرارة» للدخول إلى الأندية الرياضية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء شرط «قياس الحرارة» للدخول إلى الأندية الرياضية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس دبي الرياضي عدم إلزام مراكز التدريب واللياقة البدنية والمنشآت الرياضية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية بوضع أجهزة مسح وقياس درجات الحرارة للممارسين قبل الدخول للمنشأة، اعتباراً من اليوم، وذلك «تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة بدبي وتحديث بروتوكولات الوقاية في الأماكن العامة».

وقال المجلس في بيان له: «يأتي الإجراء الجديد بفضل الالتزام الكبير من المنشآت الرياضية والأندية ومراكز اللياقة البدنية والممارسين فيها، وعدم تسجيل أي حالات إصابة أو إصدار مخالفات من قبل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي للمراكز الرياضية، كما تضمن تحديث بروتوكول الوقاية لخدمة صف السيارات، وإلغاء شرط تغطية مقاعد السيارات وعجلة القيادة أثناء خدمة صف السيارات».

وحثّ مجلس دبي الرياضي منظمي الفعاليات الرياضية وكل المنشآت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجميع متطلبات البروتوكول التي تم وضعها وفقاً للإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات المختصة، مثل ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على مسافة آمنة، والتعقيم المستمر.

كما أكد المجلس على ضرورة استمرار منظمي الفعاليات الرياضية وكل المنشآت الرياضية في الحفاظ على متطلبات النظافة والتعقيم وفقاً لتكليفات السلطات، التي تشمل الحفاظ على نظام تنظيف منتظم، وضمان احترام قاعدة التباعد الجسدي والمسافة الآمنة في جميع الأوقات، ووضع اللافتات الإرشادية في أماكن واضحة.

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