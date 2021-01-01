الامارات | بيدرو «المعار» يهدد طموحات الظفرة بقميص «السماوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو «المعار» يهدد طموحات الظفرة بقميص «السماوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الظفرة الساعة 05:00 عصر اليوم ضيفاً على بني ياس باستاد الشامخة، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، في لقاء ستكون الأنظار موجهة فيه إلى مهاجم أصحاب الأرض البرازيلي بيدرو، الذي يقود خط الهجوم في مواجهة الفريق المعار منه حتى نهاية الموسم، وذلك بخلاف المعتاد من الأندية التي تشترط عادة منع لاعبها المعار من مواجهتها.

ورغم خطورة مهاجم مثل بيدرو، يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب الهدافين بثمانية أهداف، إلا أن الظفرة الذي يمتلك 15 نقطة لم يضع هذا الشرط.

وحذّر مدرب فريق الظفرة، الصربي الكسندر فيلسوفينتش، لاعبيه من خطورة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، مؤكداً في تصريح صحافي أنه لاعب صاحب إمكانية كبيرة، ومتمكن، وأنه خيار متاح أمام مدرب «السماوي» في مواجهة اليوم، وقال: «بيدرو مهاجم جيد ومتمكن، لكن لدى الخصم مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز، وفريق بني ياس ليس بيدرو فقط».

ويتطلع السماوي، الذي يمتلك 20 نقطة، إلى مواصلة نتائجه الجيدة، وختام العام بأفضل سيناريو يبقيه قريباً من المتصدرين، كما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لبداية العام الجديد وفي رصيده 23 نقطة، تعزز من طموحاته المتمثلة في إنهاء الموسم في مركز مؤهل للمشاركة الآسيوية.

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