الامارات | تسديدات.. شباب الأهلي.. «عزومة سوشي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. شباب الأهلي.. «عزومة سوشي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، حمدان الكمالي، عن قيام زميله في «فرسان دبي»، ماجد حسن، بعمل عزومة للاعبي الفريق في أحد المطاعم المتخصصة في تقديم الأكلة اليابانية الشهيرة (السوشي)، إذ نشر الكمالي على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة اللاعبين في المطعم، متوجهاً بالشكر إلى ماجد حسن.

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