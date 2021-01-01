الامارات | البطائح والذيد في حوار «الصدارة والقاع» بدوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح والذيد في حوار «الصدارة والقاع» بدوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل اليوم فريق الذيد (متذيل الترتيب) ضيفاً على البطائح المتصدر لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، في الساعة 16:50، ضمن الجولة السابعة، بينما يستضيف الحمرية دبا الحصن، ويحل مسافي ضيفاً على العربي في ملعب العربي بأم القيوين.

ويبلغ رصيد البطائح 15 نقطة في المركز الأول، ولدى الذيد نقطة واحدة في ذيل الترتيب. ورغم فارق النقاط والمراكز، إلا أن صدارة البطائح ليست بمأمن من المفاجآت، بسبب الأسلوب الدفاعي المتكتل الذي يميز أداء الذيد، واللعب على الهجمات المرتدة، إضافة إلى رغبة الضيوف في تحقيق أول انتصار في البطولة بعد خمس هزائم وتعادل واحد.

وتبرز إلى الواجهة كذلك مباراة الحمرية السابع بست نقاط، مع دبا الحصن (11 نقطة). وسيخوض الفريقان المباراة بأجنبي واحد، حيث يغيب الجزائري، سيد عواج، عن دبا الحصن للإيقاف، بينما يشارك مع الحمرية الفرنسي فانيفا، وفي المباراة الثالثة يسعى الفريقان لتحسين وضعهما، إذ يمتلك مسافي الرابع تسع نقاط، والعربي الثامن ست نقاط.

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