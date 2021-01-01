الامارات | منتخب الناشئين يتجمّع في دبي.. ويلتقي الشارقة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتجمّع في دبي.. ويلتقي الشارقة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى منتخب الناشئين لكرة القدم مواليد 2006، أمس، أولى حصصه التدريبية ضمن تجمعه الداخلي الحالي في مقر اتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداته المبكرة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة عام 2022. ومن المقرر أن يخوض المنتخب تجربة ودية أمام فريق الشارقة تحت 16 عاماً يوم غدٍ في ملعب ذياب عوانة.

وتضم قائمة «أبيض الناشئين» 26 لاعباً قام المدرب الوطني محمد أحمد حيدر، باستدعائهم لهذا التجمع وهم: حمد المنهالي، ناصر المرزوقي، عمر الجنيبي، وليد الحمادي (الجزيرة)، عبدالرحمن طاهر، ذياب الكعبي، المر النعيمي، سهيل البلوشي (العين)، سيف محمد ثاني، علي جابر، غيث عبدالله، أحمد بن كته (شباب الأهلي)، خليفة الظنحاني، علي الخزيمي (العروبة)، محمد جمعة (رأس الخيمة)، راشد الشامسي، يعقوب آل علي (عجمان)، سهيل خالد، أحمد غلوم (النصر)، نهيان عمران، زايد المهري (بني ياس)، عبدالله البلوشي، سعيد عامر (الشارقة)، حسين محمود (الوصل)، سعيد الكعبي، وعلي المراشدة (اتحاد كلباء).

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