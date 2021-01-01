الامارات | زيدان يدافع بشدة عن مارسيلو بعد التعادل المخيب مع إلتشي

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يدافع بشدة عن مارسيلو بعد التعادل المخيب مع إلتشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انبرى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، للدفاع بشدة عن مدافعه المخضرم، البرازيلي مارسيلو، بعد أن تم تحميل الأخير جزءاً من المسؤولية عن التعادل المخيب للملكي بهدف لمثله أمام إلتشي في الدوري الإسباني، ليتنازل عن الصدارة لمصلحة أتلتيكو بفارق نقطتين. وقال زيدان في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أنا راضٍ عن مستوى مارسيلو، والأمر نفسه لأسينسيو، ومع كل اللاعبين»، وقال إنه لا يمكن تحميل لاعب مسؤولية التعادل، وإن الأمر يخص الجميع في الفوز والخسارة، واستغرب التركيز على مارسيلو في الانتقادات.

وحملت الصحافة الإسبانية (المدريدية) بشدة على مارسيلو، مؤكدة أن زيدان يجامل اللاعب الذي تقدم في السن، وأصبح ثقيلاً في الحركة، وأن اغلب الهجمات من الخصوم تأتي من ناحيته، كما حصل في لقاء إلتشي.

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