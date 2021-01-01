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الامارات | تسديدات.. أرسنال يختار رحلة دبي ضمن الأجمل في 2020

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الحساب الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي صورة من صحراء دبي ضمن أجمل الصور التي نشرها النادي في عام 2020، وتعود الصورة إلى جولة النادي التي أقامها في فبراير 2020، ويظهر فيها المهاجمان، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والغابوني بيير إمريك أوباميانغ، وهما على ظهر جمل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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