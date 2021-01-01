الامارات | تسديدات.. أرسنال يختار رحلة دبي ضمن الأجمل في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. أرسنال يختار رحلة دبي ضمن الأجمل في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الحساب الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي صورة من صحراء دبي ضمن أجمل الصور التي نشرها النادي في عام 2020، وتعود الصورة إلى جولة النادي التي أقامها في فبراير 2020، ويظهر فيها المهاجمان، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والغابوني بيير إمريك أوباميانغ، وهما على ظهر جمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news