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الامارات | تسديدات.. النصراوي محمد عبيد يجرّب 25 سيارة رياضية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب منتخب شباب آسيا 2008 نجم فريق النصر بالصالات الحالي، محمد عبيد، عن أنه يحب اقتناء السيارات بأنواعها، وأنه استخدم قرابة 25 سيارة رياضية، كل بحسب موديل سنة صنعها، كهواية شخصية، قبل أن يتحول إلى اقتناء الدراجات النارية والهوائية، مؤكداً أن هدفه كان دائماً ممارسة بأنواعها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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