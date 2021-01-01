الامارات | تسديدات.. النصراوي محمد عبيد يجرّب 25 سيارة رياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. النصراوي محمد عبيد يجرّب 25 سيارة رياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب منتخب شباب آسيا 2008 نجم فريق النصر بالصالات الحالي، محمد عبيد، عن أنه يحب اقتناء السيارات الرياضية بأنواعها، وأنه استخدم قرابة 25 سيارة رياضية، كل بحسب موديل سنة صنعها، كهواية شخصية، قبل أن يتحول إلى اقتناء الدراجات النارية والهوائية، مؤكداً أن هدفه كان دائماً ممارسة الرياضة بأنواعها.

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