الامارات | مهدي يطلب الفوز الأول والتخلص من «عقدة الوصل»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي يطلب الفوز الأول والتخلص من «عقدة الوصل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الوصل مع شباب الأهلي وسط ظروف متشابهة في ختام الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، إذ يتساوى الفريقان في الترتيب بـ15 نقطة لكل فريق، مع أفضلية «فرسان دبي» بفارق الأهداف، بينما يأمل المدرب مهدي علي أن يحقق أول انتصار له في الدوري بالموسم الحالي مع شباب الأهلي.

وخسر مهدي علي مباراته الأولى أمام الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل في المواجهة الثانية أمام بني ياس دون أهداف، في المقابل يسعى «المهندس» لتخليص الفريق من عقدته أمام الوصل، إذ لم يحقق الفوز على «الفهود» في المباريات الأربع التي جمعته معه في موسم 2017-2018، حيث بدأ مهدي علي مشواره مع شباب الأهلي في هذا الموسم بالخسارة في أول مباراة له، وكانت أمام الوصل بثلاثة أهداف دون رد، كما خسر في الإياب بهدف دون رد، بينما تعادلا دون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، وفاز الوصل في مباراة درامية في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأهل إلى النهائي.

وتشهد المباراة المنتظرة مفارقة غريبة، وهي أن شباب الأهلي هو «ملك التعادلات» في الدوري حتى الآن، بعدما تعادل الفريق في ست مباريات من أصل 11 مباراة خاضها، بينما يعد الوصل الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعادل في أي مباراة، بعدما فاز في خمس مباريات وخسر في ست أخرى.

وسيكون الغياب الأبرز في الوصل، نجمه الأول فابيو ليما، بسبب البطاقة الحمراء في مباراة بني ياس في الكأس، كما يفتقد خدمات المدافع البرازيلي نيريس والمهاجم الشاب علي صالح بداعي الإيقاف.

• شباب الأهلي تعادل في 6 مباريات من أصل 11، والوصل خسر في 6 وفاز في 5، ومن دون تعادل.

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