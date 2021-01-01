اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

النصر - الوحدة 17:00

بني ياس - الظفرة 17:00

الوصل - شباب الأهلي 20:00

دوري الهواة

العربي - مسافي 16:50

الحمرية - دبا الحصن 16:50

البطائح - الذيد 16:50

إيفرتون - وست هام 21:30

مان يونايتد - أستون فيلا 00:00

الدوري التونسي

الترجي - النجم الساحلي 19:00

الأهلي - وادي دجلة 21:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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