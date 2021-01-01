الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
النصر - الوحدة 17:00
بني ياس - الظفرة 17:00
الوصل - شباب الأهلي 20:00
دوري الهواة
العربي - مسافي 16:50
الحمرية - دبا الحصن 16:50
البطائح - الذيد 16:50
إيفرتون - وست هام 21:30
مان يونايتد - أستون فيلا 00:00
الدوري التونسي
الترجي - النجم الساحلي 19:00
الأهلي - وادي دجلة 21:30
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