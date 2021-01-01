شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: حققت حلمي بالانضمام لنادي القرن الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق والمنضم حديثا للنادي الأهلي، أنه حقق حلم الأول بالانضمام لنادي القرن في أفريقيا وقال: متحفز من الآن لقيادة خط هچوم الآهلي وهز شباك المنافسين ومواصلة التألق في الملاعب المصرية .



تابع: المفاوضات لم تأخذ وقت طويل ورحبت على الفور بالانضمام للأهلي خصوصا وأنني اعتبره بوابتي لاحترافي في أكبر الأندية الأوروبية، موجها الشكر لإدارة الجونة التي لم تبالغ نظير انتقاله للقلعه الحمراء.