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والتر بواليا: حققت حلمي بالانضمام لنادي القرن الأفريقي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق والمنضم حديثا للنادي الأهلي، أنه حقق حلم الأول بالانضمام لنادي القرن في أفريقيا وقال: متحفز من الآن لقيادة خط هچوم الآهلي وهز شباك المنافسين ومواصلة التألق في الملاعب المصرية .


تابع: المفاوضات لم تأخذ وقت طويل ورحبت على الفور بالانضمام للأهلي خصوصا وأنني اعتبره بوابتي لاحترافي في أكبر الأندية الأوروبية، موجها الشكر لإدارة الجونة التي لم تبالغ نظير انتقاله للقلعه الحمراء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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