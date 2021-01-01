طبيب منتخب الشباب : ربيع ياسين كان يعقد جلسات مع اللاعبين من 6 الصبح لـ 12 مساء في غرفة واحدة وهى للمحاضرات والصلاة والتجمعات

علق الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب ، على تقرير تقصي الحقائق الذي أعلنه اتحاد الكرة اليوم بشأن أزمة الفراعنة خلال المشاركة ببطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا .

وقال منظور في تصريحات خاصة لصدى البلد : لقد قدمت استقالتي 3 مرات واخر ها قبل سفر البعثة بخمسة أيام بسبب معاملة ربيع ياسين وعدم قدرة أي شخص في الجهاز الفني أو الطبي والإداري على الحديث مع اللاعبين .

وكشف منظور اسباب التي دفعته لتقديم استقالته قائلا" أنه قام بعمل محاضرات على التباعد والكمامات وعدم التجمع وعدم استخدام أدوات الاخرين واستمرت المحاضرة ساعة إلا ربع" .

وتابع: ربيع ياسين كان يعقد جلسات مع اللاعبين من الساعة 6 الصبح إلى 12 مساء في غرفة واحدة وهى للمحاضرات والصلاة والتجمعات ، وكانوا يخرجون فقط للاستشفاء أو للطعام .

واستنكر منظور التقرير الذي أدانه اتحاد الكرة اليوم قائلا :" لا أعلم السبب ادانتى فكنت أحرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال تواجد البعثة في تونس وتسلمنا ماسكات وجل من اتحاد شمال أفريقيا وتم توزيعها على اللاعبين وجميع أفراد البعثة، وتم تعقيم الفندق مرتين والأتوبيس الخاص باللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الشباب" .

وأكمل : قمت بمحاضرات في غسيل القدم وكيفية تقليم الأظافر ، ولكن لا أحد يستطيع نصح اللاعبين لأن ربيع ياسين كان مسيطرا على كل شئ .

وواصل: أنه اشتبك مع ربيع ياسين بسبب اصراره على اقامة الصلاة في غرفة واحدة دون الالتزام بالتباعد الإجتماعي، فقال للاعبين والجهاز الفني بصوت مرتفع: "انا الدكتور وأنا المسئول ".

وأشار إلى انه تم منع اللاعبين من أكل النشويات والفواكة لأن عنده مرض السكري وتم منعه من قائمة طعام البعثة اجباري ، بالإضافة الى رفضه أكل العيش للاعبين لدرجة انهم اشتكوا من الجوع ، وهو ما اثر على اللاعبين وأدى إلى هبوط معظمهم.

وأضاف : أنه طلب تحليل للكشف عن فيروس كورونا يوم 10 ديسمبر ليرد اتحاد الكرة : "مش معانا فلوس ، كما طلبت شيف خاص بالفريق واتوبيس للاعبين وآخر للجهاز الفني وأفراد البعثة وكان الرد "مش معانا أي فلوس".