شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يشكر والتر بواليا على فترة وجوده مع الفريق قبل انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادى الجونة الشكر لمهاجمه الزامبى والتر بواليا، الذى انضم رسميا إلى النادى الأهلى، فى صفقة انتقال لمدة 4 مواسم، تبدأ من موسم يناير الحالى، على الفترة الماضية التى قضاها مع الفريق الساحلى.

وكتب حساب نادى الجونة عبر إنستجرام: "والتر بواليا مهاجم الفريق الأول بنادي الجونة ينتقل رسمياً للنادى الأهلى، كل الشكر للاعبنا على الفترة التى قضاها فى النادى ونتمنى له التوفيق مع النادى الأهلى".



الجونة

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، مساء اليوم، الخميس، عن توقيع الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.

وتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب فى التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى قطر خلال شهر فبراير المقبل.

ودخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذى يقدم مستويات قوية فى الموسم الماضى ويستمر تألقه بالموسم الحالى للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرضا من سانت إتيان الفرنسى.