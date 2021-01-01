شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو: رفع اسمه من قائمة الأهلي يعنى سداد مستحقاته كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلى، أنه لم يتلق أى اتصالات أو عروض من أندية مصرية ترغب فى ضم اللاعب، وقال إن جيرالدو لن يلعب فى مصر لأى ناد مصرى إلا للأهلى فقط، وأضاف فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم، الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت 2: "إذا تم رفع اسمه من قائمة الفريق، فهناك عقد بين الطرفين يجب احترامه، وهناك قانون وبالتالى سيحصل على قيمة عقده بالكامل، فهناك شرط جزائى فى عقد اللاعب مع الأهلى ولا نريد أن نسبق الأحداث".

وعن عرض الصفاقسى الذى تلقاه جيرالدو كشف وكيل لاعب الأهلى أن هذا كان الموسم الماضى وليس الفترة الحالية، وأشار إلى أن عقد اللاعب مستمر مع الفريق حتى 2023، حيث كان موقع على عقد مدته 4 سنوات ونصف، فهو جناح ممتاز، وقيمة فنية كبيرة ويمتلك إمكانيات رائعة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويحتاج الأهلي لرحيل أحد لاعبيه الأجانب المتواجدين فى القائمة الحالية لقيد والتر بواليا ويعد جيرالدو الأقرب للرحيل حتى الآن.