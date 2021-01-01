شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا فى ميزان الأرقام بعد تدعيم هجوم الأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النادي الأهلى صفقة قوية لتدعيم الخط الأمامى بعدما فازوا بخدمات قاطرة الهجوم الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم تبدأ مطلع 2021، خاصة أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للقلعة الحمراء لما يملكه قدرات عالية على المستوى البدني والفني، من حيث السرعة والمهارة والقدرة على استغلال المساحات في دفاع المنافسين، إلى جانب اللعب تحت ضغط وأرقامه تكشف مدى فاعليته وشراسته الهجومية وهو ما نسلط عليه الضوء فى السطور التالية.

شارك بواليا مع نكانا الزامبي قبل قدومه إلى الجونة فى 11 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين بينما خاض 30 مباراة مع الجونة الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع واحدا بمجموع 1421 دقيقة، وشارك بالموسم الحالى مع الجونة فى 5 مباريات فقط نجح في تسجيل 3 أهداف بمجموع 450 دقيقة.





وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021 جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وتواصل مسئول الأهلى مع نظرائهم في الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب في التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير المقبل.