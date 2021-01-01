شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بعد تجديد تعاقده: عشق الزمالك لا يقدر بثمن وشكرا لمن شكك فى انتمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، عن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن عشق الزمالك لا يقدر بأى ثمن، وأنه من المستحيل البحث عن مقابل مالى للروح، مقدما الشكر لكل من انتقده وشكك فى انتمائه للقلعة البيضاء.

وقال أوباما، عبر ستورى حسابه على انستجرام، مساء اليوم الخميس: "عندما يمتزج عشق الزمالك بروحى فلن يخرج إلا معها، المستحيل هو أن تبحث عن مقابل مالى لروحك، لن يأخد الروح إلا خالقها، عشق الزمالك لا يقدر بثمن"، مضيفا: شكرا لكل من شكك فى انتمائى.. الحمد لله".



أوباما

ونجح نادى الزمالك، فى الحصول على توقيع الثلاثى يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد فتوح على تجديد تعاقدهم مع الفريق، الذى كان ينتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد مرحلة من المفاوضات والقلق الذى كان يسيطر على جماهير الزمالك من عدم قدرة إدارة النادى الحالية فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وكشف مصدر داخل لجنة الكرة بالزمالك ان إدارة النادى قررت تعديل القيمة المالية للموسم الأخير فى عقد الثلاثى لتتماشى مع القيمة المالية للعقد الجديد، وهو ما جعل اللاعبين يوافقون على المقابل المادى المعروض من الزمالك على اعتبار أن فارق المعروض من الزمالك عن المطلوب من اللاعبين سيتم تعويضه فى العقد القديم وتحديدا قيمة مستحقات الموسم الحالى للثلاثى.

ووافق أوباما، على الحصول على 12 مليون جنيه فى الموسم بعدما كان طلب 15 مليون فى الموسم، مساواة مع طارق حامد كابتن الفريق، لكن إدارة الزمالك طلبت منه الموافقة على الـ 12 مليون فى الموسم مع تعويضه أثناء سير العقد بمميزات أخرى مثل الإعلانات والمكافئات.