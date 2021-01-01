شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: بند فى عقد مصطفى محمد يسمح له الاحتراف فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لم يتمارض، ولكن كان لديه بعض الظروف التى حالت دون حضوره تدريبات الزمالك مؤخرا، مثل مرض والدته وآلام فى الظهر وغيرها، موضحا أنه يفضل أن يحترف اللاعب عقب أولمبياد طوكيو 2021 حتى يكون احترافا حقيقيا وبرقم يليق باللاعب ونادى الزمالك.

وقال يونس فى تصريحات لقناة الزمالك إنه اقترح على اللاعب أن يتضمن عقده الجديد بعد التعديل وضع فقرة تسمح له بالرحيل برقم معين، بحيث يكون مطمئنا وواثقا بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبله.

من ناحية أخرى، أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب بالأمس للكشف عن فيروس كورونا، ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع محمود علاء لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.

وخضع محمود علاء لمسحة كورونا جديدة أمس، الأربعاء، من أجل التوصل لمستجدات إصابتهما بفيرس كورونا، وهل تحولت عينته إلى سلبية أم مازالت إيجابية ويستمر فى العزل المنزلى، وظهرت نتيجة المسحة اليوم الخميس.

فى الوقت ذاته أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بفريق الزمالك، أن المسحة الثانية التى خضع لها طارق حامد لاعب وسط الفريق جاءت سلبية، ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبى برنامج تأهيل خاص للاعب من أجل تجهيزه، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه بالفريق.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى، لمواجهة نظيره إنبى يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، وتلقى نادي الزمالك اخطارا رسميًا من اتحاد الكرة، يُفيد بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم الاثنين الماضى، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.