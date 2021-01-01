شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الخميس العديد من الأخبار اليومية المهمة وأبرزها توقيع والتر بواليا للنادى الأهلى، وجنش يجدد للزمالك، وتحذير وزارة الرياضة للهيئات الرياضية بالغلق حال مخالفة الإجراءات الاحترازية.

الأهلي يضم «والتر بواليا» رسميا 4 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

ربيع ياسين بعد اتهامات تقرير تقصى الحقائق: "سأرد فى الوقت المناسب

علّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة اليوم، قائلا: "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة"، وتابع ربيع ياسين: "سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الإتهامات التى طالتنى مؤخرا"

جنش يُجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات مقبلة

وقع محمود جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الجلسة التى عقدها الحارس مع لجنة الكرة عقب انتهاء التدريب الذي أقيم منذ قليل علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة انبي السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدورى، بحضور الحارس ووكيله.

تأهل محمد مجدى لاعب منتخب العاب القوى إلى أولمبياد طوكيو

استطاع محمد مجدي بطل المنتخب المصري لألعاب القوى التأهل رسميا لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو بعدما حقق الرقم التأهيلي فى دفع الجلة وهو 21:29 متر خلال بطولة القاهرة الكبرى المؤهلة لطوكيو التي أقيمت اليوم بالمركز الاولمبي بالمعادي، وتدخل البطولة ضمن البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولى.

لجنة تقصى الحقائق في أزمة منتخب الشباب تدين ربيع ياسين واللاعبين

أصدرت لجنة تقصى الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس. ، جاءت التوصيات على النحو التالي : مسؤلية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسؤلية المدير الفني التربوى تخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسؤولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا مسؤلية المدير الإدارى فى إجراء مسحات وانتظار السلفة المالية مسؤلية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وزارة الرياضة تشدد ..غلق الهيئات الرياضية المخالفة للضوابط والاجراءات الاحترازية

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعميم على مديريات الشباب والرياضة كلُ في محافظته بمتابعة جميع الهيئات الرياضية والشبابية، والجهات المُشرفة عليها وشركات الخدمات الرياضية، والتنبيه عليها بالالتزام المُشدد باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المُدرجة بالأكواد الطبية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن الخاصة بمكافحة فيروس كورونا خلال المرحلة القادمة.

محمود علاء يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.