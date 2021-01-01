شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى يهاجم مسئولي بيراميدز: عيد هرب كوكا للبرتغال وتصريحات بسيونى شغل "قهاوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رد عدلى القيعي، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، على تصريحات عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، والتي أكد فيها أن نجم فريقه رمضان صبحى يتعرض لإرهاب معنوي من جماهير القلعة الحمراء.

ولام القيعى على بسيونى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى قائلا:" ما صرحت به عيب في حقك أنت لست جالسا على قهوة.. فالأهلي عندما يسبقك بـ108 سنة عليك أن تتعلم منه وتستفيد من تاريخه ما هو تاريخك أنت إذا كان كلامك يعبر عن مالك النادي ورئيسه فعليكم أن تخبرونا من أجل الرد الرسمي، وإذا كان وجهة نظرك فهذا لا يعبر إلا عن شخص يجلس على القهوة، وأتبع :" هذا قمة العشوائية عندما يتصدر المشهد الإعلامي شخص يشكك بما لا يعرف عن بطولات الأهلي".

أضاف القيعى:" عمرو بسيوني زعلان إن جماهير الأهلي متحاملة على رمضان صبحي، طيب ليه مش متضايقة من أحمد فتحي وأول مرة رأيت فيها عمرو بسيوني كان مع ممدوح عيد، وأتوا لي لكي يعرضوا علينا لاعبين وكان ذلك قبل أن يتولوا مناصب في بيراميدز، وقتها بسيوني كان وكيل لاعبين غير معتمد".

تابع: "لا يمكن لرمضان صبحي ترك النادي الأهلي من أجل الطموح ولكن رحل عن الأحمر من أجل الأموال وعلى بيراميدز كشف حقيقة العقود المسربة للاعب والذي تبين أنه يتقاضى مبلغ أقل من الأهلي في إشارة إلى التهرب من الضرائب ونسب اتحاد الكرة، والمبلغ الذي وضح أن رمضان صبحي يتقاضى 13.5 مليون في العام يستوجب التحقيق لأنه غير حقيقي ويحمل تهرب ضريبي بين".

وواصل:" رسالتي لملاك ببيراميدز المحترفين الحقيقيين، بالتأكيد متقبلوش بالفوضى والعشوائية اللي بتحصل من تصريحات أي حد موجود، لو كان عمرو بسيوني بيتكلم باسم بيراميدز هنرد عليه، بس احنا مش قاعدين على قهوة".

واختتم: "ممدوح عيد كان يعمل في الأهلي في منصب إداري بقطاع الناشئين كل ما قدمه وقت عمله في الأهلي أنه هرب أحمد حسن كوكا للبرتغال، وحسن حمدي بعد ذلك قرر فتح تحقيق ورحل ممدوح عن النادي وتقرر عدم التعامل معه أخرى".