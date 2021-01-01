شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب بلاعبه الجديد الزامبى والتر بواليا: أهلا بك فى نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت منصات النادى الأهلى على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بنجم الفريق الجديد الزامبى والتر بواليا، الذى انضم لصفوف الفريق قادما من الجونة، فى صفقة انتقال 4 مواسم، حيث نشر حساب الأهلى على تويتر، صورة لبواليا مع أمير توفيق، بعد التوقيع، صحبتها بتعليق: "أهلاً بك فى نادى القرن".





وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، مساء اليوم، الخميس، عن توقيع الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.





جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.

وتواصل مسئول الأهلى مع نظرائهم فى الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب فى التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى قطر خلال شهر فبراير المقبل.

ودخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذى يقدم مستويات قوية فى الموسم الماضى ويستمر تألقه بالموسم الحالى للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرض من سانت إتيان الفرنسى.