شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة عربى بدر للجونة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي على إعارة عربي بدر، لاعب وسط الفريق الأحمر الصاعد إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ضمن صفقات انتقال الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي، والمنضم حديثا للقلعة الحمراء.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

ولم يشارك عربي بدر مع الأهلي منذ بداية الموسم في ظل الكثافة العددية في وسط ملعب الأهلي لوجود كل من عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق، وأحمد رمضان بيكهام.