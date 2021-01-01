شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 31-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 31-12-2020 العديد من الأحداث المهمة على مستوى فريق الكرة، والتى يأتى على رأسها توقيع محمود جنش ويوسف أوباما على عقود تجديدهما للفريق الأبيض.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لإنبي

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا عقب التدريب استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى، حيث يخوض اللاعبون مران الغد على أن يختار باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين الذين ينضمون للمعسكر ويخوضون المباراة.

أعرب يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، عن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن عشق الزمالك لا يقدر بأى ثمن، وأنه من المستحيل البحث عن مقابل مالى للروح، مقدما الشكر لكل من انتقده وشكك فى انتمائه للقلعة البيضاء.

وقع محمود جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الجلسة التى عقدها الحارس مع لجنة الكرة عقب انتهاء التدريب الذي أقيم منذ قليل علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة انبي السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدورى، بحضور الحارس ووكيله.

أشاد الدولى التونسى فرجانى ساسى، نجم خط الوسط بنادى الزمالك، بصديقه وزميله فى فريق القلعة البيضاء طارق حامد، مؤكدا أنه سند له دائما، خلال تواجده فى القاهرة، حيث نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته بالنجم طارق حامد، أتبعها قائلا: "السند دائما وأبدا".

أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

باتشيكو يصعد ثنائي فريق الشباب.. ويجتمع باللاعبين ..وتدريبات تأهيلية لعبد الشافي

أدى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل، وذلك على هامش مران الفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ووضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، ولا سيما وأنه بعيد عن الاحتكاكات لفترة بعيدة، حيث يغيب اللاعب عن المباريات منذ تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أغسطس الماضي.

جمعية المحترفين تتسلم قرار غرامة اتشينبونج بتغريم الزمالك مليون و150 ألف دولار

جمعية المحترفين تتسلم القرار الصادر ضد نادي الزمالك من اللاعب بنيامين اتشينبونج وتغريم الأبيض مليون و150 ألف دولار. سلبية مسحة عبد الله جمعة الثانية .. وتحليل "رابيد تيست" للاعبي الزمالك

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها عبدالله جمعة مدافع الفريق بالأمس للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه أصر على إجراء المسحة الثانية لعبدالله جمعة على الرغم من سلبية المسحة الأولى التي خضع لها من أجل الاطمئنان عليه والتأكد من تعافيه تماما من الفيروس المستجد.

الزمالك يرفض مناقشة عرض أهلي جدة لضم الونش بسبب عدم الجدية

رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك مناقشة عرض أهلي جدة السعودي لاستعارة محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عدم تحديد إدارة اهلي جدة عرضها في الخطاب الذي وصل الي إدارة الزمالك.