شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ساسى مستمر فى الزمالك..ولا توجد عروض رسمية لمصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن فرجانى ساسى لاعب محترم ويعشق القلعة البيضاء، موضحا أنه مستمر مع الفريق الأبيض وسيكون هناك جلسة خلال الأيام المقبلة مع اللاعب ووكيله من أجل تجديد العقد وانهاء هذا الملف تماما حتى يركز اللاعب فى مسيرته مع القافلة البيضاء، لاسيما وأن اللاعب لديه طموحات كبيرة يرغب فى تحقيقها بالقميص الأبيض.

وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك من حقه التفكير فى الاحتراف وتكرار سيناريو محمد صلاح، ولكن حتى الأن لا يوجد أى عرض رسمى لمصطفى محمد وعليه التركيز مع الفريق حتى يحافظ على مستواه.

من ناحية أخرى، أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع محمود علاء لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.

وخضع محمود علاء لمسحة كورونا جديدة أمس، الأربعاء، من أجل التوصل لمستجدات إصابتهما بفيرس كورونا، وهل تحولت عينته إلى سلبية أم مازالت إيجابية ويستمر فى العزل المنزلى، وظهرت نتيجة المسحة اليوم الخميس.

فى الوقت ذاته أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بفريق الزمالك، أن المسحة الثانية التى خضع لها طارق حامد لاعب وسط الفريق جاءت سلبية، ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبى برنامج تأهيل خاص للاعب من أجل تجهيزه، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه بالفريق.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى، لمواجهة نظيره إنبى يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، وتلقى نادي الزمالك اخطارا رسميًا من اتحاد الكرة، يُفيد بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم الاثنين الماضى، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.