- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم «والتر بواليا» رسميا 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.
جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.
وتواصل مسئول الأهلى مع نظرائهم في الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب في التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير المقبل.
دخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذي يقدم مستويات قوية في الموسم الماضي ويستمر تألقه بالموسم الحالي للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرض من سانت إتيان الفرنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يضم «والتر بواليا» رسميا 4 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.