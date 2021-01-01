شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لانبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا عقب التدريب استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى، حيث يخوض اللاعبون مران الغد علي أن يختار باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين الذين ينضمون للمعسكر ويخوضون المباراة.

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخفيف الحمل التدريبي للفريق على هامش المران اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات خفيفة تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال لتفادي الإجهاد والإصابات العضلية.

كما أدى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل، وذلك على هامش مران الفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ووضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، ولا سيما وأنه بعيد عن الاحتكاكات لفترة بعيدة، حيث يغيب اللاعب عن المباريات منذ تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أغسطس الماضي.

في نفس السياق حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين ، تحدث خلالها المدير الفني على أهمية مباراة إنبي من أجل الحفاظ على مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من القمة، مشددا أن الزمالك سيواجه خصم عنيد يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق.