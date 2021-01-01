شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 العديد من الأحداث المهمة على مستوى فريق الكرة والتى يأتى على رأسها إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني وثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

حسين الشحات يستعرض إنجازاته مع الأهلى فى 2020: نأمل لحظات أكثر سعادة فى 2021

استعرض حسين الشحات، نجم الأهلى، اللحظات السعيدة في وداع عام 2020، الذى شهد العديد من الإنجازات مع القلعة الحمراء خلال العام، حيث الفوز بثلاثة بطولات كبرى هى الدورى المصرى وبطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر، متمنيا أن يكون العام المقبل 2021 أكثر سعادة وأن يرفع الله الوباء.

يشكل الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، حلقة صراع جديد بين الأهلى والزمالك، قطبي الكرة المصرية في الانتقالات الشتوية المقبلة لرغبة كل منهما في الفوز بخدمات اللاعب الذى خطف الأنظار وسحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدوري المصري.

حرص عمرو السولية، نجم الوسط بفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عام توديع عام 2020 باستعراض إنجازاته مع القلعة الحمراء خلال العام، توجها بالحصول على 3 بطولات كبرى هى الدورى المصرى وبطولة دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر، فى إنجاز كبير، متمنيا أن يبعد الله عنا الوباء والبلاء خلال العام الجديد. عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال المحاضرة، فى إطار استعدادات الأحمر لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز. تلقى الأهلي صدمة جديدة بعد تعرض 4 لاعبين مؤثرين في صفوفه للإصابة بفيروس كورونا بعد تأكد إيجابية المسحة التي خضع لها الفريق الأحمر بالأمس، والرباعي هم محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، والذين تم استبعادهم على أن يخضعوا للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏ البدائل المتاحة أمام موسيماني بمبارة دجلة لتعويض ضحايا كورونا بالأهلي أول تعليق من كهربا بعد اصابته بفيروس كورونا : باى باى 2020 في أول تعليق منه بعد إعلان النادى الأهلى اصابته بفيروس كورونا، علق محمود كهربا لاعب النادى الأهلى من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على انستجرام على الأمر قائلا: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، على كل شيء، مسحة اليوم ايجابى بعد ما عملت مسحة يوم الثلاثاء وكانت سلبية، دعواتكم هعمل مسحة بعد يومين تبقى سلبي"، ثم أضاف مازحاً : "باى باى 2020".

بصمة فايلر وثنائية معلول تفقد رمضان صبحي بريقه خارج الأهلي يعاني رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الغياب عن التألق وعدم الانسحام مع فريقه الجديد منذ الرحيل عن الأهلي في الصيف الماضي، وتفضيل الانتقال للفريق السماوي، بعد تلقيه عرضا ماليا مغريا أضعاف ما كان سيحص عليه حال بقاؤه في القلعة الحمراء، حيث لم تظهر بصمة اللاعب مع بيراميدز حتى الآن. أجايي يدعم الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال 3 أسابيع، بعد تعافيه من الإصابة في الوتر الوحشي، وعدم حاجته لإجراء عملية جراحية ، بعد استشارة أكثر من خبير طبي، الذي فضل أداء اللاعب برنامج تأهيل قبل العودة للملاعب.