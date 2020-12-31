شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطط لاستعادة مكانه بين «كبار الدوري» على حساب الإنتاج الحربي «المنتشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عند الخامسة مساء الجمعة، فريق الإنتاج الحربى، على أرض ملعب الدفاع الجوى، فى مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز. ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب الفوز الأول الذى حققه فى المسابقة الجولة الماضية أمام سيراميكا، بعد الهزيمة أمام الاتحاد والتعادل مع الزمالك. ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الثانى على التوالى وتحسين ترتيبه فى المسابقة، لكونه يحتل المركز الثانى عشر بـ4 نقاط، وهو لا يتناسب مع إمكانيات النادى ولاعبيه. وحرص الجهاز الفنى، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، على تحفيز لاعبيه على مواصلة الانتصارات والرد على منتقدى أداء الفريق. وأكد المدير الفنى أنه نجح فى علاج الأخطاء والسلبيات التى ظهرت على أداء اللاعبين، وهو ما وضح فى مباراة سيراميكا، وقال: «نتمنى استمرار الانتصارات المستمرة ليتواجد الفريق فى المكانة التى يستحقها». وأوضح المدير الفنى للفريق أن المنافس يضم مجموعة مميزة من اللاعبين رغم تواضع النتائج، وقال: «الإنتاج الحربى من الفرق الصعبة، خصوصًا أنه يتميز بالأداء الدفاعى معظم وقت المباراة، ما جعلنا نقوم بالتدريب على الضربات الثابتة والتحركات بدون كرة تحسُّبًا لدفاعاته الصلبة».

فى المقابل، يدخل الإنتاج الحربى المباراة محتلًا المركز السادس عشر بـ4 نقاط، وهو رصيد بيراميدز نفسه، ورغم البداية المتواضعة للفريق العسكرى وفشله فى تحقيق الفوز فى أولى جولاته، بعد خسارته أمام سيراميكا والبنك الأهلى وتعادله مع الإسماعيلى، فإنه نجح فى الجولة الماضية فى تحقيق فوزه الأول على «المقاولون العرب»، ما رفع من معنويات الجهاز الفنى، بقيادة مختار مختار، ولاعبى الفريق وزيادة رغبتهم فى مواصلة الانتصارات.