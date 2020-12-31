شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع والتر بواليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، تعاقد القلعة الحمراء مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لمدة 4 سنوات، قادمًا من الجونة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.
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