شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تفاصيل تجديد تعاقد جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعاقده مع النادي. ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جدد الحارس تعاقده لمدة ٣ سنوات ليستمر مع النادي حتى ٢٠٢٤. ويأتي تجديد الحارس في إطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ على قوام الفريق الحالي. ويعد محمود عبدالرحيم جنش أحد العناصر الهامة في قوام نادي الزمالك، منذ ضمه 2011 قادما من نادي الأوليمبي السكندري، وساهم مع باقي نجوم القلعة البيضاء في التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والدوري الممتاز وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة، ولقبين لكأس السوبر المصري مرتين، و6 ألقاب لبطولة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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